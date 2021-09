In Mexiko hat das Oberste Gericht ein absolutes Abtreibungsverbot für verfassungswidrig erklärt.

Die zehn Richter entschieden in Mexiko-Stadt einstimmig, dass beim Schutz des Fötus das Recht der Frauen auf reproduktive Freiheit nicht missachtet werden darf.

Abtreibung darf demnach im Frühstadium der Schwangerschaft sowie bei Vergewaltigung, Gefährdung der Gesundheit der Schwangeren oder lebensunfähigem Fötus nicht unter Strafe gestellt werden.



Die Entscheidung bezog sich auf ein Abtreibungsverbot im nördlichen Bundesstaat Coahuila. Mit dem Urteil schaffte das Gericht aber einen landesweit geltenden Präzedenzfall. In Mexiko gibt es bisher keine einheitliche Regelung, doch in den meisten Bundesstaaten steht Abtreibung unter Strafe. Die mexikanische Frauenrechtsorganisation GIRE nannte das Urteil historisch. Nach ihren Angaben sind in dem mehrheitlich katholischen Land heimliche Abtreibungen die vierthäufigste Toddesursache.

