In Mexiko haben am fünften Jahrestag des Verschwindens von 43 Studenten tausende Menschen die Aufklärung des Falls gefordert.

In Mexiko-Stadt gab es einen Protestmarsch, an dem auch die Familien der Opfer teilnahmen. Diese demonstrierten auch im Parlament. Sie hielten Porträtfotos ihrer Kinder in die Höhe und zählten gemeinsam mit den Abgeordneten bis 43.



Die Hintergründe der Tat sind immer noch unklar. Polizisten hatten die Studenten in der Nacht zum 27. September 2014 in Iguala im Bundesstaat Guerrero verschleppt und dem Verbrechersyndikat Guerreros Unidos übergeben. Den offiziellen Ermittlungen zufolge wurden die jungen Männer getötet und verbrannt. Unabhängige Untersuchungen zweifeln das allerdings an.



Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, führt das Militär derzeit Ausgrabungen auf einer Mülldeponie in der Nähe von Iguala durch.