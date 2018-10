Eine Gruppe von Migranten aus Mittelamerika hat auf ihrem Weg in Richtung USA im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca eine Pause eingelegt.

Es handelt sich um rund 3.500 bis 5.000 Menschen, die vor Armut und Gewalt aus Honduras, El Salvador und Guatemala geflohen sind. Eine weitere Gruppe bestehend aus etwa 1.500 bis 2.000 Menschen legte heute im Bundesstaat Chiapas eine Strecke von 40 Kilometern zurück.



Mexiko hatte heute erstmals seit Wochen wieder Migranten über Guatemala legal einreisen lassen. Die Menschen aus El Salvador hätten ein Visum bekommen, sagte der Leiter des zusändigen Konsulats der Zeitung "Prensa Libre". Rund 500 Personen wollten in Mexiko Asyl beantragen. In den vergangenen Tagen war es mehrfach zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Flüchtlingen an der Grenze zu Mexiko gekommen.