In Mexiko haben die Behörden fast sechs Jahre nach dem Verschwinden von 43 Studenten Haftbefehle gegen zahlreiche Polizisten und Soldaten ausgestellt.

Man gehe davon aus, dass sie etwas mit den Verbrechen zu tun hätten, hieß es vonseiten der für den Fall zuständigen Sonderstaatsanwaltschaft. Im September 2014 hatten lokale Polizisten gemeinsam mit Mitgliedern einer kriminellen Organisation eine Gruppe von Lehramtsstudenten angegriffen. Sechs Menschen wurden getötet, 43 der jungen Männer verschwanden. Bis heute ist unklar, was anschließend geschah. In Massengräbern in den umliegenden Bergen wurden später dutzende Leichen gefunden. Von lediglich zwei der Vermissten konnten sterbliche Überreste identifiziert werden.



Angehörige werfen den Strafverfolgern vor, die Ermittlungen bewusst in eine falsche Richtung gelenkt zu haben, um die Hintergründe der Tat zu verschleiern. Einige hatten zuletzt vor der Generalstaatsanwaltschaft in Mexiko-Stadt eine Gedenkmauer mit Fotos der Vermissten errichtet.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.