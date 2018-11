Hunderte Migranten aus Zentralamerika haben die Grenze zwischen Mexiko und den USA gestürmt.

Mindestens 500 Menschen versuchten über den Sperrzaun in der mexikanischen Stadt Tijuana zu klettern, wie mehrere Nachrichtenagenturen melden. US-Grenzschützer hätten

Tränengas in die Menge geschossen. Die Grenze zwischen Tijuana und der US-Metropole San Diego wurde geschlossen.



In Tijuana sind rund 5.000 Menschen vor allem aus Honduras, El Salvador und Guatemala angekommen. Sie sind zur Zeit in einem Stadion untergebracht. Ihr Ziel sind die USA.