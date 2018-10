Das Pentagon will wegen der Flüchtlinge aus Mittelamerika hunderte Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicken. Verteidigungsminister Mattis werde noch heute eine entsprechende Order unterzeichnen, hieß es in Washington. Die Rede ist von 800 US-Soldaten. Präsident Trump hatte angekündigt, Truppen an die Grenze zu entsenden, wenn Mexiko die illegalen Einwanderer nicht stoppe.

Wie die mexikanische Tageszeitung "El Universal" berichtet, ist die Gruppe der Flüchtlinge inzwischen auf mehr als 7.000 Menschen angewachsen. Weitere 1.500 Menschen aus Honduras sollen sich auf den Weg in Richtung USA gemacht haben.



Präsident Trump hatte zuvor auf Twitter den Fußmarsch als nationalen Notstand bezeichnet. Die Soldaten sollen nach Angaben des Pentagon-Mitarbeiters lediglich logistische Aufgaben zur Unterstützung der Grenzschutzbeamten übernehmen. Sie sollten etwa Zelte und Fahrzeuge bereitstellen. Die Streitkräfte sind nicht zur Kontrolle und Festnahme von illegal über die Grenze kommenden Migranten berechtigt - es sei denn, es liegt eine Sondergenehmigung durch den Kongress vor. Das ist aber nicht der Fall.