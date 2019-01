Die Zahl der Todesopfer nach der Explosion an einer Benzinleitung in Mexiko ist nach offiziellen Angaben auf 66 gestiegen. Das sind mehr als drei Mal so viele wie zuletzt angegeben.

Mehr als 70 Menschen wurden zudem verletzt, wie die Regionalregierung bekanntgab. Das Unglück ereignete sich im Bundesstaat Hidalgo. An der Pipeline in der Stadt Tlahuelilpan war ein Leck entdeckt worden. Daraufhin hatten Anwohner Benzin in Eimern oder Kanistern mitnehmen wollen. Wie die Explosion zustande kam, ist noch nicht bekannt. Das Feuer war erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle.



Zum Zeitpunkt der Explosion sollen mehrere hundert Menschen an der Unglücksstelle gewesen sein.