Mexikos Nationale Menschenrechtskommission hat den tödlichen Angriff auf eine Gruppe Migranten verurteilt.

Der Beschuss eines Busses, bei dem eine Frau getötet und vier weitere Menschen verletzt wurden, müsse gründlich, professionell und effektiv untersucht werden, hieß es in einer Mitteilung. Zudem müssten die Behörden Maßnahmen ergreifen, um solche Vorfälle künftig zu verhindern.



Nach Angaben der Behörden im Bundesstaat Veracruz hatten Maskierte am Samstag mit Schnellfeuerwaffen auf den Bus geschossen, in dem Migranten vor allem aus Guatemala unterwegs waren. Das Todesopfer war eine 23-jährige Frau. Unter den Verwundeten befand sich ein dreijähriges Kind.