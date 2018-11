Die mexikanischen Behörden bringen mehr als 6.000 mittelamerikanische Migranten an der US-Grenze in eine größere Unterkunft.

Dort könnten sie besser versorgt werden, teilte ein Vertreter der Behörden in der Stadt Tijuana mit. Die bisherige Unterkunft in einer Sportanlage sei lediglich für 3.000 Menschen ausgelegt.



Die Migranten harren seit rund zwei Wochen an der Grenze zwischen Mexiko und den USA aus. Sie hatten wegen Armut und Gewalt ihre Heimatländer verlassen und hoffen auf Asyl in den Vereinigten Staaten.