Die mexikanische Polizei hat die tausenden in die USA strebenden Migranten aus Mittelamerika vorerst gestoppt.

Wie die Zeitung "Milenio" berichtet, haben Beamte die Landstraße zwischen den Bundesstaaten Chiapas und Oaxaca blockiert. Ziel sei es, den Migranten ein Hilfsangebot der mexikanischen Regierung zu erklfären, sagte ein Polizeisprecher.



Präsident Peña Nieto hatte ihnen unter anderem Zugang zur Gesundheitsversorgung und Arbeitserlaubnisse versprochen. Doch zuerst sollten sie in Mexiko Asyl beantragen. Dies hatten Anführer der Migranten zurückgewiesen aus der Angst, man könne sie dann leichter abschieben. Stattdessen wollten sie weiterziehen in die USA, wo viele von ihnen Angehörige hätten.



US-Präsident Trump hatte angekündigt, sie notfalls mit Hilfe des Militärs an einem Grenzübertritt in die Vereinigten Staaten zu hindern.