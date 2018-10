Tausende Menschen aus Mittelamerika sind weiter auf dem Weg in Richtung USA.

Nach Angaben eines Sprechers legten sie im Süden Mexikos eine Pause ein und errichteten ein provisorisches Lager. Viele versorgten ihre durch tagelange Märsche in Plastikschuhen oder Flip-Flops blutig gelaufenen Füße. Nach Schätzungen der UNO gehören mehr als 7.000 Migranten dem Treck an. Sie fliehen vor Gewalt und Armut, wie es in einem Aufruf in Online-Netzwerken heißt. Bis zur US-Grenze sind es noch 1.600 Kilometer. Nach Schätzungen von Aktivisten dürfte der Weg vier Wochen dauern. Die Menschen laufen zu Fuß oder fahren per Anhalter auf zufällig vorbeifahrenden Autos und Lastwagen mit. Nach Behördenangaben starben bereits zwei Migranten, als sie von Fahrzeugen fielen.