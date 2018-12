In der mexikanischen Grenzstadt Tijuana haben die Behörden ein Übergangslager geschlossen.

In dem Sportstadion waren zwischenzeitlich mehr als 6.000 Migranten aus Mittelamerika untergebracht. Nach Angaben örtlicher Medien wurde die Schließung mit den hygienischen Bedingungen begründet.



Vor drei Tagen waren die ersten Migranten aus dem Lager auf ein Gelände im Südosten der Stadt gebracht worden. Dort gebe es bessere Bedingungen, um die Menschen zu versorgen, sagte ein Sprecher der zuständigen Behörde.



Die Migranten harren seit rund zwei Wochen an der Grenze zwischen Mexiko und den USA aus. Sie haben wegen Armut und Gewalt ihre Heimatländer verlassen und hoffen auf Asyl in den Vereinigten Staaten.