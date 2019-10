In Mexiko hat die Militärpolizei eine Karavane aus Migranten aufgehalten, die in Richtung USA unterwegs waren.

Die rund 2.000 Menschen stammten aus Afrika und Mittelamerika. Sie waren am Morgen in der Stadt Tapachula im Süden Mexikos aufgebrochen. Nach etwa 30 Kilometern versperrten ihnen gut 500 Militärpolizisten den Weg. Die Migranten wurden in Bussen zurück gebracht.