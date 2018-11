In der mexikanischen Grenzstadt Tijuana haben erneut hunderte Anwohner gegen die Ankunft weiterer Migranten aus Mittelamerika protestiert.

Die Demonstranten schwenkten Nationalflaggen und skandierten fremdenfeindliche Parolen. Es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen gewaltbereiten Teilnehmern und Polizisten. Rund 2.500 Flüchtlinge, die meisten aus Honduras, sind in Tijuana angekommen. Weitere 3.000 Flüchtlinge werden in den kommenden Tagen in der mexikanischen Stadt erwartet. Viele der Migranten wollen in den USA Asyl beantragen. Präsident Trump will die Flüchtlinge nicht ins Land lassen.