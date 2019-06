Nach der Einigung zwischen den USA und Mexiko über die Migrationspolitik haben die oppositionellen Demokraten scharfe Kritik an Präsident Trump geübt.

Dieser habe die herausragende Führungsrolle Amerikas in der Welt untergraben, in dem er leichtsinnig mit der Verhängung von Zöllen gegen den Freund und Nachbarn im Süden gedroht habe, erklärte die Vorsitzende im Abgeordnetenhaus, Pelosi. Zudem zeigte sie sich tief enttäuscht darüber, dass die USA der Vereinbarung zufolge ihr umstrittenes Programm ausweiten werden, bei dem Asylbewerber für die Dauer ihres Verfahrens nach Mexiko zurückgeschickt werden können. Die eigentlichen Migrationsursachen in Zentralamerika würden dadurch nicht in Angriff genommen.



Der mexikanische Außenminister Ebrard hatte zuvor mitgeteilt, seine Regierung werde die illegale Migration in die USA stoppen. Unter anderem würden 6.000 Mitglieder der Nationalgarde an die Grenze zu Guatemala verlegt. Im Gegenzug werden die von den USA angedrohten Strafzölle auf mexikanische Produkte auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.