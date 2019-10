In Mexiko haben Sicherheitskräfte einen bereits festgenommenen Sohn des ehemaligen Drogenkartell-Bosses Guzman wieder laufen lassen müssen.

Wie die mexikanische Regierung mitteilte, wurde der Sohn des in den USA inhaftieren Guzman in einem Wohnhaus in der Stadt Culiacán festgenommen. Daraufhin hätten zahlreiche bewaffnete Männer das Gebäude umstellt und das Feuer auf die Polizisten eröffnet. Diese hätten den Festgenommenen wieder laufen lassen.



Nach Agenturberichten kam es auch in anderen Teilen der Stadt zu gewaltsamen Aktionen von bewaffneten Kriminellen. Bewohner seien in Panik geflüchtet. In Medienberichten wurden die Ereignisse als Kapitulation des Staates vor dem organisierten Verbrechen kritisiert.