Die mexikanische Regierung hat den tausenden in die USA strebenden Migranten aus Mittelamerika Unterstützung angeboten.

Sie sollten Zugang zur Gesundheitsversorgung erhalten, ihre Kinder zur Schule schicken und arbeiten dürfen, sagte Präsident Peña Nieto in einer Videobotschaft. Voraussetzung sei allerdings, dass sie in den südlichen Bundesstaaten Oaxaca oder Chiapas blieben und ein Asylgesuch stellten.



Anführer der Migranten wiesen Peña Nietos Vorschlag zurück. 80 Prozent der Menschen, die in Mexiko Asyl beantragten, würden abgeschoben. Deshalb werde man weiter nach Norden ziehen.



US-Präsident Trump hat angekündigt, sie notfalls mit Hilfe des Militärs an einem Grenzübertritt in die Vereinigten Staaten zu hindern.