Mexikos Präsident López Obrador will sich nicht in den Grenzmauer-Streit in den USA einmischen.

Es handele sich um eine nationale Angelegenheit der Vereinigten Staaten, sagte López Obrador in Mexiko-Stadt. Er sprach zudem von einer politischen Konfrontation, wie es sie auch in anderen Ländern gebe.



US-Präsident Trump hatte in einer Rede an die Nation seine Forderung nach einer Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko wiederholt. Der Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten um die Finanzierung des Vorhabens legt derzeit Teile der US-Regierung lahm. Trump fordert vom Kongress 5,7 Milliarden Dollar für die Mauer. Die Demokraten werfen Trump vor, den Streit auf dem Rücken hunderttausender Regierungsbediensteter auszutragen.