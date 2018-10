Die mexikanische Regierung hat den tausenden in die USA strebenden Migranten aus Mittelamerika Unterstützung angeboten.

Sie sollten Zugang zur Gesundheitsversorgung erhalten, ihre Kinder zur Schule schicken und arbeiten dürfen, sagte Präsident Peña Nieto in einer Videobotschaft. Voraussetzung sei, dass sie in den südlichen Bundesstaaten bleiben und ein Asylgesuch stellen.



Derzeit ziehen Tausende Menschen aus Honduras, El Salvador und Guatemala durch Mexiko in Richtung Vereinigte Staaten. Präsident Trump will sie am Grenzübertritt hindern und hatte mit einem Einsatz der amerikanischen Armee gedroht.