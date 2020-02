In Mexiko protestieren Aktivistinnen gegen Gewalt an Frauen.

Sie besprühten den Nationalpalast in der Hauptstadt mit Parolen und warfen Präsident López Obrador vor, die Morde an Frauen nicht ernst zu nehmen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, sind auch Demonstrationen vor Verlagshäusern geplant. Demnach verschärften nicht nur der Mord an der 25-jährigen Ingrid Escamilla, sondern auch die Berichterstattung einiger Medien die Proteste.



Boulevardblätter des Subgenres "nota roja", die insbesondere über Gewalttaten schreiben, veröffentlichten laut "SZ" Fotos von Escamillas Leichnam. Frauenverbände riefen daraufhin zu Protesten vor den Verlagshäusern von "La Prensa" und "Pásala" auf.



Die Aktivistinnen werfen der mexikanischen Regierung vor, die Morde an Frauen zu verharmlosen. In Mexiko werden jeden Tag im Durchschnitt zehn Frauen umgebracht. Wie die "SZ" berichtet, gab es allein im Jahr 2018 mehr als 3.700 weibliche Mordopfer, der höchste Stand seit drei Jahrzehnten. Fast die Hälfte der Morde an Frauen werde in Mexiko von Lebensgefährten, Ehemännern oder Ex-Partnern verübt.