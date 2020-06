In Mexiko hat es ähnlich wie in den USA Proteste gegen Polizeigewalt gegeben.

Dutzende Menschen gingen in der Stadt Guadalajara auf die Straße, nachdem bekannt geworden war, dass Anfang Mai ein junger Mann in Polizeigewahrsam gestorben ist. In sozialen Medien kursierte ein Video, das zeigen soll, dass er tags zuvor gewaltsam festgenommen wurde, weil er sich nicht an die Mundschutzpflicht gehalten hatte.



Die mexikanische Vertretung des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte verurteilte den Tod des Mannes und forderte eine unabhängige Aufklärung.