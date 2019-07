Nach der Verurteilung des Drogenbosses El Chapo in den USA hat die mexikanische Regierung Anspruch auf dessen Vermögen angemeldet.

Rechtlich gehörten die Gelder Mexiko, sagte Präsident Lopez Obrador bei einer Pressekonferenz. Dass die USA das Vermögen für sich reklamierten, werde man ohne rechtliche Klärung nicht akzeptieren.



Der langjährige Chef des Sinaloa-Drogenkartells, Guzmán, genannt "El Chapo", war von einem Gericht in New York zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Außerdem forderte das Gericht von ihm die Zahlung von 12,6 Milliarden Dollar. Dies entspricht laut Schätzung der Staatsanwaltschaft den Einnahmen aus den illegalen Drogengeschäften. Unklar ist allerdings, wie man an das Geld kommen sollte und ob überhaupt noch etwas davon übrig ist.