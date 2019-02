In Mexiko hat Staatschef Lopez Obrador den größten Teil seiner Dienstlimousinen verkauft.

Es handele sich um 196 kugelsichere Autos seiner Vorgänger, die knapp 2,9 Millionen Euro gebracht hätten, teilte er mit. Das Geld solle in Sozialprogramme fließen.



Lopez Obrador gehört dem linken Flügel der Demokratischen Revolutionspartei an und lehnt viele Machtsymbole ab. Er weigert sich unter anderem, in die weitläufige Präsidentenresidenz in Mexiko-Stadt einzuziehen und hat seine Leibwächter-Einheit aufgelöst.