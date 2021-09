Aus Mexiko wird ein Erdbeben gemeldet.

Das Zentrum lag laut den Angaben des mexikanischen seismologischen Dienstes SSN elf Kilometer südwestlich des Badeortes Acapulco im südlichen Bundesstaat Guerrero. Das SSN gibt die Stärke mit 7,1 an; die US-Erdbebenwarte mit 7,0.

Der nationalen Katastrophenschutzbehörde zufolge verursachte das Beben Felsstürze und Erdrutsche; Straßen sind blockiert. Laut Augenzeugenberichten wurden in Acapulco einige Gebäude beschädigt. Vielerorts fiel der Strom aus. Es gab keine Berichte über Tote. Auch in Mexiko-Stadt war das Beben zu spüren. Das Pazifische Tsunami-Warnzentrum teilte mit, es bestehe keine Gefahr durch hohe Wellen.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.