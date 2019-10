Der mexikanische Staatschef Lopez Obrador hat das Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen den Sohn des früheren Drogenbosses "El Chapo" verteidigt.

Das Leben vieler Bürger habe auf dem Spiel gestanden, sagte Lopez Obrador. Die Festnahme eines Kriminellen könne dies nicht wert sein. Mexikanische Sicherheitskräfte hatten die Verhaftung des Mannes wegen massiver Gegenwehr abgebrochen. Mindestens acht Menschen wurden getötet bei dem Versuch, den wegen Rauschgifthandels in den USA gesuchten Mann festzunehmen. Schwerbewaffnete lieferten sich in der Stadt Culiacán Schusswechsel und Straßenkämpfe mit den staatlichen Sicherheitskräften, die sich daraufhin zurückzogen.



"El Chapo" war 2017 an die USA ausgeliefert worden. Seitdem wird sein Drogenkartell von seinen beiden Söhnen angeführt. Im mexikanischen Drogenkrieg sind Schätzungen zufolge seit 2006 mehr als 250.000 Menschen getötet worden.