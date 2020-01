Bei ihrer Suche nach Vermissten hat eine Kommission in Mexiko bereits 1.124 Leichen gefunden.

Wie die Nationale Suchkommission in Mexiko-Stadt mitteilte, wurden die Toten in den vergangenen 13 Monaten in mehr als 870 geheimen Gräbern aufgespürt. Am meisten Tote seien in den Bundesstaaten Sinaloa, Veracruz und Colima entdeckt worden. - Aus der Zeit des Drogenkrieges zwischen 2006 und 2012 gibt es noch etwa 40.000 ungelöste Vermisstenfälle.