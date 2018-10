Im Süden von Mexiko hat sich eine Gruppe von Migranten formiert, die in Richtung USA zieht.

Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Es soll sich um mehrere tausend Menschen aus mittelamerikanischen Staaten handeln. Ob die Menschen alle in den vergangenen Tagen illegal die Grenze übertreten haben oder schon länger in Mexiko sind, ist unklar. Die mexikanischen Behörden riefen die Migranten auf, sich formal für eine Einreise zu registrieren. Derzeit seien sie illegal in Mexiko. Bis an die US-Grenze sind es rund 3.800 Kilometer.



In den vergangenen Tagen waren etwa 6.000 Migranten aus Honduras, El Salvador und Guatemala an der Grenze zu Mexiko gestoppt worden. Einige hatten daraufhin einen Grenzfluss schwimmend oder auf improvisierten Flößen überquert. Die Menschen fliehen vor Armut und hoher Kriminalität und erhoffen sich ein besseres Leben in den USA.