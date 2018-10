Ungeachtet der Drohungen von US-Präsident Trump haben tausende Migranten aus Mittelamerika ihren Weg in Richtung Vereinigte Staaten fortgesetzt.

Wie die mexikanische Tageszeitung "El Universal" berichtet, ist die Gruppe inzwischen auf mehr als 7.000 Menschen angewachsen. Die Migranten fliehen vor Gewalt und Armut in ihren Ländern. Laut Berichten lokaler Medien sollen sich weitere 1.500 Menschen aus Honduras auf den Weg in Richtung USA gemacht haben.



Trump hatte angekündigt, er werde die Hilfsgelder für Guatemala, El Salvador und Honduras kürzen. Diese Länder seien nicht in der Lage, die Menschen daran zu hindern, illegal in die USA zu kommen. Der mexikanischen Regierung warf Trump vor, die Migranten nicht zu stoppen.