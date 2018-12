In Mexiko ist erneut ein Journalist getötet worden.

Nach Angaben der Organisation "Reporter ohne Grenzen" wurde er im Bundesstaat Nayarit von Unbekannten erschossen. Der Journalist hatte für eine Internet-Nachrichtenseite gearbeitet und die Verbindungen von Lokalpolitikern zu Drogenkartellen angeprangert.



Die Tat geschah bereits am Samstag, dem Tag der Vereidigung des neuen Präsidenten Obrador, der ein hartes Vorgehen gegen die Kriminalität in seinem Land angekündigt hat. In diesem Jahr sind in Mexiko bereits zehn Medienschaffende ermordet worden.



Im Norden Pakistans erschossen unbekannte Täter den Journalisten eines lokalen TV-Senders. Sein Kameramann wurde bei der Attacke in der Stadt Peshawar nach Angaben der Polizei verletzt. Über die Hintergründe ist nichts bekannt.