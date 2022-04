Einwanderung

Migranten aus Mexiko, die in die USA wollen (AFP / Herika Martinez)

Das teilte eine Sprecherin des Weißen Hauses in Washington nach einer Videokonferenz der Präsidenten beider Länder, Biden und Obrador, mit. In dem Gespräch sei vereinbart worden, stärkere Instrumente zur Bewältigung regionaler Migrationsbewegungen zu entwickeln. In den vergangenen drei Wochen habe der US-Grenzschutz täglich 7.800 Migranten ohne Papiere an der Südwestgrenze registriert - fast fünfmal so viele wie im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2019. Vor diesem Hintergrund sei eine Zusammenarbeit beider Staaten nötig.

Nach dem Treffen teilte Obrador im Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass Außenminister Ebrard am Montag nach Washington reisen werde, um über Fragen der Kooperation zu sprechen.

