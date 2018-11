Etwa 500 Migranten aus Mittelamerika haben versucht, die Grenze von Mexiko zu den USA zu überwinden.

Nach einer zunächst friedlichen Demonstration stürmten die Menschen in Richtung der Grenzanlagen. Unter ihnen waren auch Frauen mit Kindern. Der US-Grenzschutz setzte Tränengas ein. Der Übergang zwischen Tijuana und San Diego wurde für mehrere Stunden geschlossen. Die mexikanische Regierung kündigte Abschiebungen an. - In Tijuana warten Tausende Migranten aus Mittelamerika auf Asyl in den USA. Sie sind vor Armut und Kriminalität aus ihren Heimatländern geflüchtet.