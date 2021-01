US-Präsident Biden hat mit seinem mexikanischen Kollegen Lopez Obrador über die Migrationspolitik gesprochen.

Wie das Weiße Haus mitteilte, hat Biden dabei seinen Plan zur Abkehr von der drakonischen Einwanderungspolitik der vorherigen US-Regierung erläutert. Als einer seiner erstsen Amtshandlungen hatte den neue Präsident die Bauarbeiten am Grenzzaun zu Mexiko gestoppt. Biden will sich stattdessen dafür einsetzen, die Migration durch die Unterstützung der Herkunftsländer einzudämmen. Mehreren Millionen Migranten, die bereits auf illegalem Weg in die USA gelangt sind, soll der Weg zur Staatsbürgerschaft eröffnet werden.

