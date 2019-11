US-Präsident Trump hat Mexiko angeboten, den Kampf gegen Drogenkartelle zu unterstützen.

Trump schrieb auf Twitter, Mexikos Präsident Obrador versuche zwar, die kriminellen Organisationen zurückzudrängen. Sie seien aber so groß und mächtig, dass es eine Armee brauche, um sie zu besiegen. Wenn das Nachbarland Hilfe benötige, seien die USA bereit, sich einzubringen, hieß es in der Kurzmitteilung weiter. Trump warte nur auf einen entsprechenden Anruf seines Amtskollegen. Obrador erklärte sich zu Gesprächen mit Trump für eine mögliche Kooperation bereit. Vor Reportern sagte er in Mexiko-Stadt, man müsse die Frage klären, wie eine Unterstützung aussehen könne, die gleichzeitig die Souveränität Mexikos nicht verletze.



Gestern waren bei einem Überfall auf Mitglieder einer US-Mormonen-Gemeinde im Nordwesten Mexikos mindestens drei Frauen und sechs Kinder getötet worden. Drogenhändler stehen im Verdacht, die Gemeinde angegriffen zu haben.