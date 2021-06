US-Vizepräsidentin Harris und der mexikanische Staatschef López Obrador haben eine engere Zusammenarbeit der beiden Nachbarländer unter anderem beim Thema Migration vereinbart.

Während Harris' erster Auslandsreise unterzeichneten Vertreter beider Regierungen in Mexiko-Stadt eine Absichtserklärung, gemeinsam Fluchtursachen in Mittelamerika zu bekämpfen. Mit Programmen etwa zur Förderung junger Menschen und der landwirtschaftlichen Entwicklung sollen Bewohnern von Guatemala, Honduras und El Salvador bessere ökonomische Perspektiven geboten werden. Die Mehrheit der Zehntausenden Menschen, die jeden Monat illegal in die USA einzureisen versuchen, stammt entweder aus einem dieser drei Länder oder Mexiko. Als Grund geben sie unter anderem Perspektivlosigkeit durch Armut und Korruption sowie Gewalt krimineller Gruppen an.



Präsident Biden hatte Harris damit beauftragt, sich federführend um das Thema illegale Migration an der US-Südgrenze zu kümmern. Erste Station ihrer Reise war Guatemala.

