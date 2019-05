Mexiko ruft die USA angesichts drohender Strafzölle zum Dialog auf.

Der mexikanische Präsident Lopez Obrador schrieb einen Brief an US-Präsident Trump und betonte, sein Land wolle keine Konfrontation. Trump hatte Importzölle auf sämtliche mexikanische Waren angekündigt. Er begründet das damit, dass das Land auf diese Weise zu Maßnahmen gegen die illegale Migration in die USA gezwungen werden könne.



Inzwischen begannen nach Angaben des mexikanischen Außenministers Ebrard Verhandlungen. Der Minister fliegt für weitere Gespräche nach Washington.



Die US-Handelskammer kritisierte Trumps Vorgehen. Die Zölle würden von amerikanischen Familien und Unternehmen bezahlt werden, ohne etwas zur Lösung der Probleme an der Grenze beizutragen. Man prüfe rechtliche Schritte dagegen, hieß es.