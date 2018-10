An der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko hat sich die Lage etwas entspannt.

Rund 2.000 Migranten aus Honduras haben sich auf den Rückweg in ihre Heimat gemacht - das berichtet die guatemaltekische Regierung. Heute sollen noch mal mehrere hundert Honduraner mit Bussen zurückgebracht werden. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP harren aktuell noch etwa 1.000 Migranten an der Grenze von Guatemala zu Mexiko aus.



Im Laufe der Woche hatten sich tausende Menschen aus Honduras, El Salvador und Guatemala auf den Weg in Richtung USA gemacht. Vorgestern hatten einige von ihnen den Grenzzaun zwischen Guatemala und Mexiko durchbrochen. Mexiko hat eine kleinere Gruppe mit Frauen und Kindern ins Land gelassen und in einer Aufnahmeeinrichtung untergebracht.