Mexiko will mit fast 15.000 Polizisten und Soldaten an seiner Nordgrenze die ungeregelte Einwanderung in die USA bremsen.

Dort sollten sie Migranten aus Zentralamerika aufhalten oder festnehmen, erklärte Verteidigungsminister Sandoval. Die Sicherheitskräfte seien infolge eines Migrationsabkommens mit Washington bereits am Wochenende an die Grenze beordert worden.



Nach Medienberichten über eine schlechte Unterbringung von 300 Kindern in einer US-Kontrollstelle bei El Paso sind viele von ihnen mittlerweile in andere Einrichtungen gebracht worden. Es hatte geheißen, die Kinder hätten nicht genügend Wasser, Lebensmittel und Sanitäranlagen gehabt; zudem habe sich keiner der Grenzbeamten richtig um sie gekümmert.