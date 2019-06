Mexiko will mit fast 15.000 Polizisten und Soldaten an seiner Nordgrenze die ungeregelte Einwanderung in die USA bremsen.

Dort sollten sie Migranten aus Zentralamerika aufhalten oder festnehmen, erklärte Verteidigungsminister Sandoval. Die Sicherheitskräfte seien infolge eines Migrationsabkommens mit Washington bereits am Wochenende an die Grenze beordert worden. US-Präsident Trump hatte Mexiko wegen der ankommenden Flüchtlinge mit Strafzöllen gedroht.