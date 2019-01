Bei einer Explosion an einer Benzinleitung im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo hat es nach jüngsten Angaben mindestens 21 Tote gegeben.

Mehr als 70 Personen wurden nach Angaben des regionalen Gouverneurs verletzt. An der Pipeline in der Stadt Tlahuelilpan war ein Leck entdeckt worden. Daraufhin hatten Anwohner Benzin in Eimern oder Kanistern mitnehmen wollen. Wie die Explosion zustande kam, ist noch nicht bekannt. Die Behörden befürchten, dass sich die Zahl der Opfer noch erhöhen könnte. Es befanden sich demnach mehrere hundert Menschen an der Unglücksstelle.