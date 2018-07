Mexiko hat angesichts anhaltender Hitze für hunderte Städte und Gemeinden den Notstand ausgerufen.

Laut Innenministerium bekommen sie damit Zugriff auf einen Sonderfonds, um etwa die medizinische Versorgung zu sichern. In vielen mexikanischen Bundesstaaten herrschen derzeit Temperaturen von mehr als 45 Grad. In Baja California starben fünf Menschen an einem Hitzschlag, ein weiterer an Erschöpfung.

