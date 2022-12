Streit um Castillo

Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador (gettyimages / Hector Vivas)

Präsident Lopez Obrador sagte in Mexiko City, man werde niemanden ausweisen. Mexiko hatte dem abgesetzten peruanischen Präsidenten Castillo und seiner Familie Asyl angeboten. Daraufhin erklärte die Regierung in Lima gestern den mexikanischen Botschafter zur Persona non grata und forderte ihn auf, das Land zu verlassen.

Castillo war vor zwei Wochen des Amtes enthoben worden und sitzt in Untersuchungshaft. Seitdem kommt es in Peru zu gewaltsamen Protesten. Gestern stimmte das Parlament für vorgezogene Neuwahlen.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.