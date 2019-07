Die Zahl der nach Mexiko kommenden Migranten aus Mittelamerika ist offenbar seit dem Inkrafttreten eines Abkommens mit den USA deutlich zurückgegangen.

Außenminister Ebrard sagte in Mexiko-Stadt, es seien rund 36 Prozent weniger Migranten. Sein Land hatte der US-Regierung zugesagt, sich um eine Eindämmung der illegalen Einwanderung in die USA zu bemühen. Tausende Sicherheitskräfte wurden dazu an die Nord- und Südgrenze entsandt. Im Gegenzug verzichtete Washington auf die Erhebung angekündigter Strafzölle gegen die mexikanische Wirtschaft. US-Außenminister Pompeo hatte sich gestern bei einem Treffen mit Ebrard zufrieden über die Anstrengungen Mexikos geäußert.