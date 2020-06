In Mexiko sind bei einem Angriff auf eine Drogen-Entzugsklinik zehn Menschen getötet worden.

Nach Angaben der Behörden des Bundesstaats Guanajuato stürmten die Angreifer die Klinik in der Stadt Irapuato und eröffneten das Feuer. Die Täter entkamen. Berichten zufolge war das Rehabilitationszentrum bereits in der Vergangenheit Ziel von Angriffen.



In dem Bundesstaat Guanajuato ringen zwei Drogenkartelle um Einfluss. Seit 2006 ist die mexikanische Armee für die Bekämpfung der Kartelle in dem lateinamerikanischen Land zuständig. Seitdem wurden nach offiziellen Angaben insgesamt rund 275.000 Menschen getötet.