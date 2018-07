In Malaysia ist der Chef der zivilen Flugbehörde zurückgetreten.

Er reagierte damit auf den Abschlussbericht zum Flug MH 370, in dem auch Fehler des Flugverkehr-Kontrollzentrums in Kuala Lumpur aufgelistet worden waren.



Die Maschine mit 239 Menschen an Bord war im März 2014 von den Radarschirmen verschwunden. Die Ermittler konnten auch im Abschlussbericht keinen Grund dafür bestimmen. Angehörige von Passagieren und der Crew äußerten sich enttäuscht. Das Wrack wurde bis heute nicht gefunden.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.