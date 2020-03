Die niederländische Staatsanwaltschaft wirft Russland im Prozess um den Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine Einmischung vor.

Mehrere Ermittler sagten, Moskau versuche aktiv, die Untersuchung zu behindern. So habe es Cyberangriffe auf Ermittlungsbehörden gegeben. Außerdem hätten mehrere Zeugen gesagt, dass sie um ihr Leben fürchteten, falls ihre Identität aufgedeckt werde.



Der Prozess hatte gestern in den Niederlanden begonnen. Angeklagt sind drei Russen und ein Ukrainer. Nach Darstellung der Ermittler wurde das Flugzeug von einem Luftabwehrsystem des Typs Buk mit einer Rakete russischer Bauart abgeschossen. Bei dem Vorfall im Juli 2014 waren alle 298 Menschen an Bord ums Leben gekommen, die meisten davon Niederländer.