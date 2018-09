Russland macht die Ukraine für den Abschuss des malaysischen Passagierflugs MH17 im Jahr 2014 verantwortlich.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau sagte, es seien Archive in jener Einrichtung durchsucht worden, die zu Sowjetzeiten das Flugabwehrsystem Buk produziert habe. Dabei habe man festgestellt, dass die

fragliche Rakete 1986 in die Ukraine geliefert worden und seitdem im Arsenal der dortigen Streitkräfte geblieben sei.



Ermittler der Niederlande und Australiens hatten dagegen im Frühjahr erklärt, die Buk-Rakete sei vermutlich von einer Militäreinheit in der russischen Stadt Kursk in die Ukraine transportiert und dort abgefeuert worden.



Bei dem Abschuss der Boeing 777 der Malaysian Airlines waren alle 298 Menschen an Bord ums Leben gekommen.