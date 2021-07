Im US-Bundesstaat Florida sind die Reste des teilweise eingestürzten Wohngebäudes bei Miami kontrolliert gesprengt worden.

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten sollen nun so rasch wie möglich wieder aufgenommen werden. Die Sprengung war angesetzt worden, weil laut den Behörden die Gefahr bestand, dass die noch stehenden Trümmerteile einstürzen könnten, während Einsatzkräfte nach Verschütteten suchten. Zudem könnten Ausläufer eines Tropensturms Miami treffen. Die Rettungskräfte bargen aus den Trümmern bislang 24 Opfer. Mehr als 120 Menschen gelten weiterhin als vermisst.



Der Wohnkomplex war am 24. Juni aus bislang unbekannter Ursache teilweise eingestürzt. In einem länger zurückliegenden Expertenbericht waren unter anderem Mängel in der Betonstruktur moniert worden.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.