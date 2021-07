Im US-Bundesstaat Florida sollen heute die Reste des teilweise eingestürzten Wohngebäudes bei Miami abgerissen werden.

Die noch stehenden Mauern sollen kontrolliert gesprengt werden. Hintergrund ist unter anderem die Sorge, dass sie einstürzen könnten, während die Einsatzkräfte auf der Suche nach Verschütteten graben oder bohren. Die Behörden begründen den Abriss während der noch andauernden Bergung zudem mit dem Tropensturm "Elsa", dessen Ausläufer auch Miami treffen könnten. Die Rettungskräfte bargen in den Trümmern zuletzt zwei weitere Leichen. Damit wurden bislang 24 Opfer gefunden. Über 120 Menschen gelten weiterhin als vermisst.



Der Wohnkomplex war am 24. Juni aus bislang unbekannter Ursache teilweise eingestürzt. In einem länger zurückliegenden Expertenbericht waren unter anderem Mängel in der Betonstruktur moniert worden.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.