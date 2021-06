Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida steigt die Zahl der Getöteten weiter.

In den Trümmern sei ein weiteres Opfer gefunden worden, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Levine Cava, an der Unglücksstelle in der Ortschaft Surfside nahe Miami. Die Zahl der Toten sei damit auf zwölf gestiegen. 149 weitere Menschen gelten noch als vermisst. Das Gebäude war in der vergangenen Woche teilweise eingestürzt. Die Ursache ist noch unklar.

