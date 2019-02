Die Republikaner spielten ein allzu durchsichtiges Spiel: Erst versuchten sie, Michael Cohens Aussage auf dem Verfahrensweg zu verhindern. Dann setzten sie alles auf eine Karte, um ihn als Lügner zu diskreditieren, ihm die Glaubwürdigkeit als wohl wichtigster Zeuge von Sonderermittler Mueller streitig zu machen und damit das gesamte Verfahren zu delegitimieren.

Eine Strategie, die scheitern musste. Denn an den Aussagen und Beweisstücken, die Cohen vorlegte, führte kein Weg vorbei. Seine Vernehmung erwies sich am Ende als hochexplosiver Sprengsatz für die Präsidentschaft Donald Trumps und dessen Legitimation und Glaubwürdigkeit.

Einmal abgesehen von dem harschen Urteil, das Michael Cohen über den Mann fällte, für den er erst seinen Kopf hinhielt, um dann dafür ins Gefängnis zu wandern: Nach dieser Aussage Cohens über den "Rassisten, Hochstapler und Betrüger" Donald Trump lässt sich dessen Narrativ nicht mehr aufrecht erhalten, von den Machenschaften um ihn herum nichts gewusst zu haben. Nein: Trump wusste viel besser Bescheid, als viele das bis gestern ahnten.

Gesetzesverstöße offenbar während der Amtszeit

Da sind – erstens - die Verhandlungen über den Bau des Trump Towers in Moskau. Sie erstreckten sich bis zu einem Zeitpunkt, als Trump bereits Spitzenkandidat der Republikaner war. Da ist – zweitens – das Schweigegeld für zwei Models. Die Rückzahlung des von Cohen vorgestreckten Betrages erfolgte per Scheck im Weißen Haus, als Trump also bereits Präsident war. Will sagen: Trump verstieß offenbar noch im Oval Office gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Da sind – drittens – die Wikileaks-Veröffentlichungen der von Russland gehackten e-Mails Hillary Clintons. Von seinem wackeren Adlatus Roger Stone war Donald Trump bereits vorab informiert worden. Und da ist – viertens - das ominöse Treffen zwischen Donald Trump junior und einer russischen Anwältin im Juni 2016, das ebenfalls dem Zweck diente, Material gegen Clinton zu sammeln. Trump wusste Bescheid, sagte Cohen.

Das alles ist noch kein Beweis, dass Donald Trump tatsächlich höchstpersönlich in Geheimabsprachen mit der russischen Regierung verwickelt war. Aber die Distanz zwischen ihm und den russischen Interventionen im amerikanischen Wahlkampf ist mit Cohens Aussage zweifellos geringer geworden.

Amtsenthebungsverfahren vermeiden

Schon rühren sich vernehmlich die Stimmen derer, die jetzt ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten fordern. Die Demokraten sollten sich davor hüten. Aus wahltaktischen Gründen, weil sie damit nur Donald Trump und der Mobilisierung seiner Anhänger in die Hände spielen würden. Und vor allem aus politischen Gründen, weil sie damit einer weiteren gefährlichen Polarisierung in der US-amerikanischen Gesellschaft Vorschub leisten würden. Die Debatte um Trumps Machenschaften im Wahlkampf muss vielmehr versachlicht werden. Die Gerichte müssen über die Beweislast und die mögliche Schwere der Schuld entscheiden. Und der Kongress muss sich auf seine ureigene Aufgabe besinnen, das Kontrollorgan des Präsidenten zu sein. Die Republikaner scheinen ihre Wahl allerdings bereits getroffen zu haben, wie die gestrige Anhörung schließen lässt: Ihre unbedingte Loyalität gegenüber dem Präsidenten und der Macht hat Vorfahrt vor Wahrheit und Verfassungsauftrag.

